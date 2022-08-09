Дарио СРНА: «Шахтер уже будто сыграл группу ЛЧ - Рома, Аякс, Утрехт»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил поражение команды со счетом 0:5 в контрольном матче против «Ромы».

«Нужно поблагодарить «Рому», что они организовали этот матч. Была отличная атмосфера, праздник для всех. Что касается результата, то проигрывать всегда неприятно, нужно сделать анализ. Конечно, такие ошибки, которые мы допускали, команда уровня «Ромы» будет использовать. Как и каждая команда Лиги чемпионов. Увидели наши плюсы и минусы, работаем дальше».

«По поводу матча, то, насколько я понимаю, он был прописан еще в договоре по уходу Паулу Фонсеки в «Рому». А сейчас Жозе Моуриньо согласился, чтобы организовать этот матч».

«На сборах уже как будто сыграли группу Лиги чемпионов - «Аякс», «Рома», «Утрехт». У нас молодая команда, которая только строится. Нужно время, терпение и усиление», - сказал Срна.