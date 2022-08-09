Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Беньямин Шешко перейдет в Лейпциг
Германия
09 августа 2022, 13:01 | Обновлено 09 августа 2022, 13:13
169
0

ОФИЦИАЛЬНО. Беньямин Шешко перейдет в Лейпциг

Словенский футболист присоединится к немецкому клубу в 2023

09 августа 2022, 13:01 | Обновлено 09 августа 2022, 13:13
169
0
ОФИЦИАЛЬНО. Беньямин Шешко перейдет в Лейпциг
РБ Лейпциг

Официальный сайт «Лейпцига» подтвердил, что нападающий Беньямин Шешко перешел с «Зальцбурга» и присоединится в 2023 году. Сумма трансфера не сообщается.

Контракт рассчитан до июня 2028 года, как сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Официально и подтверждено. РБ Лейпциг подписал Бенджамина Шешко на постоянной основе из «Зальцбурга», сделка будет действительна с июня 2023 года. Подтверждается, что Шешко подписывает контракт до июня 2028 года».

За «Зальцбург» Шешко выступает с 2020 года. Всего за австрийский клуб форвард провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин - игрок Зари
Челси готовит новое предложение по игроку Лестера
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал голкипера Хоэля Роблеса
Беньямин Шешко РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург трансферы трансферы Бундеслиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник РБ Лейпциг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 05:32 0
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ

«Шахтер» сразится против «Металлиста 1925»

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 09 августа 2022, 12:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму
Футбол | 09.08.2022, 06:00
Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму
Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»
Футбол | 09.08.2022, 10:51
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Футбол | 09.08.2022, 07:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39
Война
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
07.08.2022, 11:06 8
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
07.08.2022, 13:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности