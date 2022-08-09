ОФИЦИАЛЬНО. Беньямин Шешко перейдет в Лейпциг

Официальный сайт «Лейпцига» подтвердил, что нападающий Беньямин Шешко перешел с «Зальцбурга» и присоединится в 2023 году. Сумма трансфера не сообщается.

Контракт рассчитан до июня 2028 года, как сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Официально и подтверждено. РБ Лейпциг подписал Бенджамина Шешко на постоянной основе из «Зальцбурга», сделка будет действительна с июня 2023 года. Подтверждается, что Шешко подписывает контракт до июня 2028 года».

За «Зальцбург» Шешко выступает с 2020 года. Всего за австрийский клуб форвард провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.