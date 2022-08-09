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Англия
09 августа 2022, 12:19 | Обновлено 09 августа 2022, 12:20
180
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал голкипера Хоэля Роблеса

Испанский футболист подписал контракт на 1 год с английским клубом

09 августа 2022, 12:19 | Обновлено 09 августа 2022, 12:20
180
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал голкипера Хоэля Роблеса
ФК Лидс

Сегодня, 9 августа, «Лидс» официально заявил о трансфере испанского вратаря Хоэля Роблеса в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на 1 год. 

Последним клубом Хоэля был испанский «Бетис», с которым он ранее расторг контракт. Также испанский вратарь выступал за «Эвертон» и «Уиган», и выиграл с последним Кубок Англии в 2013 году. 

«Я очень рад вернуться в АПЛ через четыре года. Это фантастический клуб, я хотел бы поблагодарить «Лидс» за прекрасную возможность вернуться в английский футбол, это особый футбольный клуб, и я рад приехать сюда.

Здесь очень хорошие болельщики, а также очень хорошая команда, и я думаю, что это хороший вариант для меня, чтобы продолжать развиваться», – прокомментировал свой переход Роблес

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Источник ФК Лидс
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