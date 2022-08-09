ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал голкипера Хоэля Роблеса

Сегодня, 9 августа, «Лидс» официально заявил о трансфере испанского вратаря Хоэля Роблеса в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на 1 год.

Последним клубом Хоэля был испанский «Бетис», с которым он ранее расторг контракт. Также испанский вратарь выступал за «Эвертон» и «Уиган», и выиграл с последним Кубок Англии в 2013 году.

«Я очень рад вернуться в АПЛ через четыре года. Это фантастический клуб, я хотел бы поблагодарить «Лидс» за прекрасную возможность вернуться в английский футбол, это особый футбольный клуб, и я рад приехать сюда.

Здесь очень хорошие болельщики, а также очень хорошая команда, и я думаю, что это хороший вариант для меня, чтобы продолжать развиваться», – прокомментировал свой переход Роблес