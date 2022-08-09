Ворскла продлила контракты с Челядиным и Козыренко

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» продлил контракты с Артемом Челядиным и Юрием Козыренко.

Два украинских полузащитника подписали новые соглашения с клубом. Артем на 4 года, Юрий на 3.

«Вроде бы еще вчера говорили о них: молодые, перспективные, скоро всем покажут. А они уже! И, верим, оба станут настоящим открытием нового сезона в УПЛ – Юрий Козыренко и Артем Челядин.

Ну, кто еще так забивал в Европе, как Артем Челядин в ворота шведского АИКа?

Артем продлил свои отношения с клубом на четыре года. Пытается не отставать в плане результативности от своего одноклубника и Козыренко. Юрий без раздумий поставил свою подпись под трехлетним соглашением».

В прошлом сезоне Артем Челядин 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Юрий Козыренко прошлый сезон провел в белорусской лиге за «Ислочь», сыграл в 13 матчах и забил 1 гол. За полтавский клуб Юрий играл в сезоне 2019-2020, где провел 9 матчей. Результативными действиями не отметился.