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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 10:58 | Обновлено 09 августа 2022, 13:18
204
0

Ворскла продлила контракты с Челядиным и Козыренко

Полтавский футбольный клуб верит, что Юрий и Артем станут открытиями в новом сезоне УПЛ

09 августа 2022, 10:58 | Обновлено 09 августа 2022, 13:18
204
0
Ворскла продлила контракты с Челядиным и Козыренко
ФК Ворксла. Артем Челядин и Юрий Козыренко

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» продлил контракты с Артемом Челядиным и Юрием Козыренко.

Два украинских полузащитника подписали новые соглашения с клубом. Артем на 4 года, Юрий на 3.

«Вроде бы еще вчера говорили о них: молодые, перспективные, скоро всем покажут. А они уже! И, верим, оба станут настоящим открытием нового сезона в УПЛ – Юрий Козыренко и Артем Челядин.

Ну, кто еще так забивал в Европе, как Артем Челядин в ворота шведского АИКа?

Артем продлил свои отношения с клубом на четыре года. Пытается не отставать в плане результативности от своего одноклубника и Козыренко. Юрий без раздумий поставил свою подпись под трехлетним соглашением».

В прошлом сезоне Артем Челядин 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Юрий Козыренко прошлый сезон провел в белорусской лиге за «Ислочь», сыграл в 13 матчах и забил 1 гол. За полтавский клуб Юрий играл в сезоне 2019-2020, где провел 9 матчей. Результативными действиями не отметился. 

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Артем Челядин Юрий Козыренко Ворскла Полтава продление контракта
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Источник ФК Ворскла
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