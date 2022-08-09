Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал решение легионеров покинуть клуб.

«Я не имею права их осуждать. Мы понимаем, что очень сложная обстановка в нашей стране. Каждый день ведутся обстрелы наших городов, поэтому мы можем понять иностранных футболистов, которые переживают за свои семьи, свою жизнь.

Они пользуются этим правилом, которое, по моему мнению, несправедливо для клубов, но для безопасности футболисты имели это право и они им воспользовались. Поэтому мы не имеем права их осуждать», - сказал Степаненко.