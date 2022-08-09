Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 10:51 | Обновлено 09 августа 2022, 11:03
236
4

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»

Хавбек «горняков» – о решении бывших одноклубников

09 августа 2022, 10:51 | Обновлено 09 августа 2022, 11:03
236
4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не имеем права осуждать иностранцев, покинувших Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал решение легионеров покинуть клуб.

«Я не имею права их осуждать. Мы понимаем, что очень сложная обстановка в нашей стране. Каждый день ведутся обстрелы наших городов, поэтому мы можем понять иностранных футболистов, которые переживают за свои семьи, свою жизнь.

Они пользуются этим правилом, которое, по моему мнению, несправедливо для клубов, но для безопасности футболисты имели это право и они им воспользовались. Поэтому мы не имеем права их осуждать», - сказал Степаненко.

По теме:
Агент: «Мудрик поступает мудро»
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Артем Холод подписал контракт с клубом из США
Тарас Степаненко Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Телепул. Стали известны условия, которые предлагает Setanta клубам УПЛ
Футбол | 08 августа 2022, 22:23 1
Телепул. Стали известны условия, которые предлагает Setanta клубам УПЛ
Телепул. Стали известны условия, которые предлагает Setanta клубам УПЛ

Телевещатель предложил за медиаправа $16,2 млн на 3 сезона

ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Бокс | 08 августа 2022, 11:47 0
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа

Александр выглядит готовым ко второй победе над британцем

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
Футбол | 08.08.2022, 21:58
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Футбол | 08.08.2022, 14:59
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Доминик Тим не сыграет в Цинциннати
Теннис | 09.08.2022, 09:20
Доминик Тим не сыграет в Цинциннати
Доминик Тим не сыграет в Цинциннати
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks Maks
А что скажешь о Чмораеше, который одним из первых бежал из ржавой клетки?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
07.08.2022, 13:05 7
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
07.08.2022, 16:19 3
Бокс
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
08.08.2022, 04:20 1
Футбол
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
07.08.2022, 11:42 1
Бокс
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности