Англия09 августа 2022, 10:26 | Обновлено 09 августа 2022, 10:34
391
0
Бока Хуниорс подпишет бывшего вратаря Манчестер Юнайтед
Аргентинец Серхио Ромеро вернется на родину
09 августа 2022, 10:26 | Обновлено 09 августа 2022, 10:34
391
0
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро на правах свободного агента станет игроком «Бока Хуниорс».
Стороны договорились о контракте до декабря 2023-го с опцией продления еще на один год.
35-летний аргентинец защищал ворота «Ман Юнайтед» в 2015–2021 годах. Он провел за клуб 61 матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2022, 21:58 2
Харьковчане будут играть на Закарпатье
Бокс | 09 августа 2022, 03:31 1
Кажется, Тайсон очень серьезно настроен вернуться
Футбол | 08.08.2022, 14:59
Футбол | 09.08.2022, 06:00
Футбол | 08.08.2022, 12:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.08.2022, 08:23 12
07.08.2022, 08:46 3
Другие виды
07.08.2022, 13:45 1
08.08.2022, 04:20 1
07.08.2022, 12:30 3
09.08.2022, 01:30 7
07.08.2022, 13:09