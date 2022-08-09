Бока Хуниорс подпишет бывшего вратаря Манчестер Юнайтед

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро на правах свободного агента станет игроком «Бока Хуниорс».

Стороны договорились о контракте до декабря 2023-го с опцией продления еще на один год.

35-летний аргентинец защищал ворота «Ман Юнайтед» в 2015–2021 годах. Он провел за клуб 61 матч.