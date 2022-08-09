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Англия
09 августа 2022, 10:26 | Обновлено 09 августа 2022, 10:34
391
0

Бока Хуниорс подпишет бывшего вратаря Манчестер Юнайтед

Аргентинец Серхио Ромеро вернется на родину

09 августа 2022, 10:26 | Обновлено 09 августа 2022, 10:34
391
0
Бока Хуниорс подпишет бывшего вратаря Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро на правах свободного агента станет игроком «Бока Хуниорс».

Стороны договорились о контракте до декабря 2023-го с опцией продления еще на один год.

35-летний аргентинец защищал ворота «Ман Юнайтед» в 2015–2021 годах. Он провел за клуб 61 матч.

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Источник твиттер Николо Скиры
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