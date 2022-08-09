Франция09 августа 2022, 07:58 | Обновлено 09 августа 2022, 07:59
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Монако представил третий комплект игровой формы
Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах
09 августа 2022, 07:58 | Обновлено 09 августа 2022, 07:59
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«Монако» презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23. Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах.
Ближайшая игра «Монако» состоится 9 августа. В Лиге чемпионов монегаски сыграют против ПСВ в 3-м квалификационном раунде.
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