Монако представил третий комплект игровой формы

«Монако» презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23. Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах.

Ближайшая игра «Монако» состоится 9 августа. В Лиге чемпионов монегаски сыграют против ПСВ в 3-м квалификационном раунде.