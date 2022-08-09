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Франция
09 августа 2022, 07:58 | Обновлено 09 августа 2022, 07:59
135
0

Монако представил третий комплект игровой формы

Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах

09 августа 2022, 07:58 | Обновлено 09 августа 2022, 07:59
135
0
Монако представил третий комплект игровой формы
ФК Монако

«Монако» презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23. Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах.

Ближайшая игра «Монако» состоится 9 августа. В Лиге чемпионов монегаски сыграют против ПСВ в 3-м квалификационном раунде.

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Источник ФК Монако
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