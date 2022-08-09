ФЕДЕРЕР: «Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта»

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.

«Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта. Спасибо за ваши замечательные пожелания ко дню рождения», – написал швейцарец в твиттере.

Отметим, что Федерер отпраздновал 41-летие, но карьеру заканчивать не собирается.