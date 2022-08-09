ATP09 августа 2022, 05:10 |
16
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ФЕДЕРЕР: «Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта»
Роджер отпраздновал 41-й день рождения
09 августа 2022, 05:10 |
16
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20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.
«Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта. Спасибо за ваши замечательные пожелания ко дню рождения», – написал швейцарец в твиттере.
Отметим, что Федерер отпраздновал 41-летие, но карьеру заканчивать не собирается.
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