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  4. ФЕДЕРЕР: «Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта»
ATP
09 августа 2022, 05:10 |
16
0

ФЕДЕРЕР: «Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта»

Роджер отпраздновал 41-й день рождения

09 августа 2022, 05:10 |
16
0
ФЕДЕРЕР: «Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.

«Ты понимаешь, что стареешь, когда свечи стоят дороже торта. Спасибо за ваши замечательные пожелания ко дню рождения», – написал швейцарец в твиттере.

Отметим, что Федерер отпраздновал 41-летие, но карьеру заканчивать не собирается.

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Роджер Федерер день рождения
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Источник Sport.ua
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