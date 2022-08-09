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Украина. Первая лига
09 августа 2022, 04:32 | Обновлено 09 августа 2022, 05:36
127
0

Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче

Житомирский клуб отгрузил сопернику девять голов

09 августа 2022, 04:32 | Обновлено 09 августа 2022, 05:36
127
0
Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело товарищеский поединок с польской «Юзефовой».

Встреча завершилась разгромной победой украинского клуба.

Товарищеский матч

«Полесье» – «Юзефовия» – 9:1
Голы: Кисленко – 2, Шастал – 2, Волынец, Кушниренко, Янаков, Грицук, Казак

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товарищеские матчи Первая лига Украины Полесье Житомир Юзефовия
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Источник ФК Полесье
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