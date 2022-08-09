Украина. Первая лига09 августа 2022, 04:32 | Обновлено 09 августа 2022, 05:36
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Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче
Житомирский клуб отгрузил сопернику девять голов
09 августа 2022, 04:32 | Обновлено 09 августа 2022, 05:36
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Житомирское «Полесье» провело товарищеский поединок с польской «Юзефовой».
Встреча завершилась разгромной победой украинского клуба.
Товарищеский матч
«Полесье» – «Юзефовия» – 9:1
Голы: Кисленко – 2, Шастал – 2, Волынец, Кушниренко, Янаков, Грицук, Казак
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