Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Нидерланды
09 августа 2022, 04:08 | Обновлено 09 августа 2022, 04:13
2
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды

Экс-голкипер «Барселоны» и «Валенсии» подписал контракт с НЕК Неймеген

09 августа 2022, 04:08 | Обновлено 09 августа 2022, 04:13
2
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
НЕК Неймеген. Яспер Силлессен

Опытный вратарь Яспер Силлессен вернулся играть в родные Нидерланды.

33-летний экс-голкипер «Барселоны» и «Валенсии» подписал контракт с клубом НЕК Неймеген.

Договор подписан на 3 сезона, до июня 2025 года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €1 млн.

В трех последних сезонах нидерландский голкипер выступал за «Валенсию» (57 матчей во всех турнирах за три года). Яcпер уже играл за НЕК в начале карьеры, в 2010–2011 году.

По теме:
Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро
Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона
Подстава от клуба. Барселона ошибочно сообщила, что у игрока болит матка
Яспер Силлессен Барселона Валенсия НЕК Неймеген трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник НЕК Неймеген
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08 августа 2022, 09:06 13
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет

Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена

Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»
Футбол | 08 августа 2022, 21:44 2
Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»
Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»

Президент «Динамо» опроверг слухи

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Футбол | 08.08.2022, 12:59
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 08.08.2022, 04:20
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Футбол | 09.08.2022, 02:59
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
08.08.2022, 11:47
Бокс
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
07.08.2022, 13:45
Футбол
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
07.08.2022, 23:40 68
Футбол
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности