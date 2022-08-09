ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Экс-голкипер «Барселоны» и «Валенсии» подписал контракт с НЕК Неймеген
Опытный вратарь Яспер Силлессен вернулся играть в родные Нидерланды.
33-летний экс-голкипер «Барселоны» и «Валенсии» подписал контракт с клубом НЕК Неймеген.
Договор подписан на 3 сезона, до июня 2025 года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €1 млн.
В трех последних сезонах нидерландский голкипер выступал за «Валенсию» (57 матчей во всех турнирах за три года). Яcпер уже играл за НЕК в начале карьеры, в 2010–2011 году.
𝑱𝒂𝒔𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒖𝒊𝒔 🏟️— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
Jasper Cillessen tekent een contract voor drie jaar in de Goffert!❤️💚🖤
Lees hier het hele persbericht! ➡️ https://t.co/Uw69kcFAGU pic.twitter.com/pqzCqTUnrN
✍🏼 𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒏𝒐 𝒘𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌😉#CILLESSEN2025 pic.twitter.com/3xXbf8oIpZ— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
𝐇𝐢 𝐉𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫!👋🏼#CILLESSEN2025 pic.twitter.com/4jpdzHtaPy— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
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