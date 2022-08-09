ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды

Опытный вратарь Яспер Силлессен вернулся играть в родные Нидерланды.

33-летний экс-голкипер «Барселоны» и «Валенсии» подписал контракт с клубом НЕК Неймеген.

Договор подписан на 3 сезона, до июня 2025 года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €1 млн.

В трех последних сезонах нидерландский голкипер выступал за «Валенсию» (57 матчей во всех турнирах за три года). Яcпер уже играл за НЕК в начале карьеры, в 2010–2011 году.