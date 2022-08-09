Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро
Англия
09 августа 2022, 03:50 |
32
0

Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро

Гонсалу Гедеш перебрался в АПЛ

09 августа 2022, 03:50 |
32
0
Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро
ФК «Вулверхэмптон». Гонсалу Гедеш

«Вулверхэмптон» подписал контракт с португальским форвардом Гонсалу Гедешем, который ранее защищал цвета «Валенсии».

Стороны заключили трудовое соглашение сроком на пять лет. Стоимость трансфера составила почти 33 миллиона евро.

25-летний игрок в прошлом сезоне сыграл 42 матча за «летучих мышей», забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что Гедеш – воспитанник «Бенфики».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона
Один тайм Малиновского. Аталанта проиграла Валенсии в товарищеском матче
Гонсалу Гедеш Вулверхэмптон Валенсия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Футбол | 08 августа 2022, 22:35 1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»

Наставник «Динамо» - о матче против «Штурма»

ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал двух звездных игроков
Футбол | 08 августа 2022, 22:21 1
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал двух звездных игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал двух звездных игроков

Турецкий клуб усилился Лукасом Торрейрой и Дрисом Мертенсом

Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Футбол | 08.08.2022, 10:59
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Бокс | 08.08.2022, 11:47
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Футбол | 08.08.2022, 19:49
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
07.08.2022, 23:40 68
Футбол
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
07.08.2022, 11:06 8
Футбол
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
07.08.2022, 11:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности