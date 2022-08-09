Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро

«Вулверхэмптон» подписал контракт с португальским форвардом Гонсалу Гедешем, который ранее защищал цвета «Валенсии».

Стороны заключили трудовое соглашение сроком на пять лет. Стоимость трансфера составила почти 33 миллиона евро.

25-летний игрок в прошлом сезоне сыграл 42 матча за «летучих мышей», забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что Гедеш – воспитанник «Бенфики».