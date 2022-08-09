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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 02:05 | Обновлено 09 августа 2022, 02:06
210
0

УАФ собирается лишить футбольного гражданства тренера-коллаборанта

Сергея Шевченко также лишат звания заслуженного тренера Украины

09 августа 2022, 02:05 | Обновлено 09 августа 2022, 02:06
210
0
УАФ собирается лишить футбольного гражданства тренера-коллаборанта
ФК «Кристалл». Сергей Шевченко

Украинская ассоциация футбола будет обращаться в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить бывшего наставника «Кристалла» Сергея Шевченко звания заслуженного тренера Украины.

Сообщается, что УАФ уже начала процесс лишения Шевченко так называемого футбольного гражданства, чтобы он больше никогда не имел права работать на территории Украины.

Шевченко в конце июля возглавил созданный оккупантами на базе «Кристалла» клуб «Фрегат». Начиная с 2014 года 64-летний специалист тренировал «ТСК-Таврию» из оккупированного Крыма, российский «Сахалин», «Таврию» из Берислава Херсонской области, «Кристалл» и «Николаев».

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Сергей Шевченко Украинская ассоциация футбола
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Источник Профутбол
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