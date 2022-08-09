УАФ собирается лишить футбольного гражданства тренера-коллаборанта

Украинская ассоциация футбола будет обращаться в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить бывшего наставника «Кристалла» Сергея Шевченко звания заслуженного тренера Украины.

Сообщается, что УАФ уже начала процесс лишения Шевченко так называемого футбольного гражданства, чтобы он больше никогда не имел права работать на территории Украины.

Шевченко в конце июля возглавил созданный оккупантами на базе «Кристалла» клуб «Фрегат». Начиная с 2014 года 64-летний специалист тренировал «ТСК-Таврию» из оккупированного Крыма, российский «Сахалин», «Таврию» из Берислава Херсонской области, «Кристалл» и «Николаев».