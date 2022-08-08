Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лидер Сассуоло полез в драку с фанатами команды
Италия
08 августа 2022, 23:55 |
575
1

ВИДЕО. Лидер Сассуоло полез в драку с фанатами команды

Доменико Берарди едва удалось остановить

08 августа 2022, 23:55 |
575
1
ВИДЕО. Лидер Сассуоло полез в драку с фанатами команды
ФК Сассуоло. Доменико Берарди (справа)

Сегодня «Сассуоло» сенсационно вылетел из Кубка Италии 2022/2023, проиграв во втором раунде со счетом 2:3 «Модене», которая выступает в Серии С, третьем дивизионе чемпионата Италии.

Естественно, после матча игрокам «Сассуоло» пришлось выслушать немало критики и оскорблений со стороны фанатов команды. Лидеру «Сассуоло» слушать эту критику не понравилось, и он бросился выяснять отношения с несколькими фанатами. Оттащить Берарди и не довести дело до драки удалось с большим трудом:

По теме:
Падун набирает форму на Туре Польши. Итоги недели в велоспорте
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов
Доменико Берарди Сассуоло Кубок Италии по футболу Модена видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Футбол | 08 августа 2022, 12:59 24
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»

Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Футбол | 08 августа 2022, 22:35 0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»

Наставник «Динамо» - о матче против «Штурма»

Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
Футбол | 08.08.2022, 05:45
Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
Футбол | 08.08.2022, 21:58
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Футбол | 08.08.2022, 14:59
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Westwood.
МОДЕНА Наколотила 69 мячів там  комнда нормальна  хтось на паріку згорів нах походу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
07.08.2022, 10:55 2
Футбол
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
07.08.2022, 13:45
Футбол
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности