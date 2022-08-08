ВИДЕО. Лидер Сассуоло полез в драку с фанатами команды

Сегодня «Сассуоло» сенсационно вылетел из Кубка Италии 2022/2023, проиграв во втором раунде со счетом 2:3 «Модене», которая выступает в Серии С, третьем дивизионе чемпионата Италии.

Естественно, после матча игрокам «Сассуоло» пришлось выслушать немало критики и оскорблений со стороны фанатов команды. Лидеру «Сассуоло» слушать эту критику не понравилось, и он бросился выяснять отношения с несколькими фанатами. Оттащить Берарди и не довести дело до драки удалось с большим трудом: