ВИДЕО. Лидер Сассуоло полез в драку с фанатами команды
Доменико Берарди едва удалось остановить
Сегодня «Сассуоло» сенсационно вылетел из Кубка Италии 2022/2023, проиграв во втором раунде со счетом 2:3 «Модене», которая выступает в Серии С, третьем дивизионе чемпионата Италии.
Естественно, после матча игрокам «Сассуоло» пришлось выслушать немало критики и оскорблений со стороны фанатов команды. Лидеру «Сассуоло» слушать эту критику не понравилось, и он бросился выяснять отношения с несколькими фанатами. Оттащить Берарди и не довести дело до драки удалось с большим трудом:
Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo. Insultato da un tifoso, l’attaccante cerca vendetta @tvdellosport #sportitalia @Glongari @laballara @capuanogio 👇 pic.twitter.com/wTHLctRAka— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 8, 2022
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