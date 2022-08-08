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  4. Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Бразильцы? Шахтер будет такой же командой»
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 23:30 |
393
0

Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Бразильцы? Шахтер будет такой же командой»

Хавбек «Шахтера» - о своем возвращении в клуб

08 августа 2022, 23:30 |
393
0
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Бразильцы? Шахтер будет такой же командой»
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Полузащитник Андрей Тотовицкий прокомментировал свое возвращение в «Шахтер»:

«Сначала мне позвонил мой агент, а потом – Дарио Срна. Он сказал, что есть интерес со стороны «Шахтера», спросил, хочу ли я. Я согласился без раздумий. Для меня это родная команда. Быть в «Шахтере» - это совсем другая история, чем быть в «Колосе» при всем уважении.

«Шахтер» без легионеров? Все когда-то заканчивается, как и бразильцы в «Шахтере». Мы понимаем, какая ситуация, для них это опасно. Думаю, «Шахтер» будет такой же командой, будет играть с позиции силы. У нас есть очень хорошие молодые игроки, которые могут заменить тех, кто ушел, и есть опытные игроки также.

Моя роль в команде – помогать клубу прогрессировать, проявлять свои лучшие качества. Мне есть что доказывать в этой команде».

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Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
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Источник MEGOGO
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