Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Бразильцы? Шахтер будет такой же командой»

Полузащитник Андрей Тотовицкий прокомментировал свое возвращение в «Шахтер»:

«Сначала мне позвонил мой агент, а потом – Дарио Срна. Он сказал, что есть интерес со стороны «Шахтера», спросил, хочу ли я. Я согласился без раздумий. Для меня это родная команда. Быть в «Шахтере» - это совсем другая история, чем быть в «Колосе» при всем уважении.

«Шахтер» без легионеров? Все когда-то заканчивается, как и бразильцы в «Шахтере». Мы понимаем, какая ситуация, для них это опасно. Думаю, «Шахтер» будет такой же командой, будет играть с позиции силы. У нас есть очень хорошие молодые игроки, которые могут заменить тех, кто ушел, и есть опытные игроки также.

Моя роль в команде – помогать клубу прогрессировать, проявлять свои лучшие качества. Мне есть что доказывать в этой команде».