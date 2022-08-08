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  4. Калинина проиграла на старте турнира в Торонто
WTA
08 августа 2022, 22:08 | Обновлено 08 августа 2022, 22:29
467
5

Калинина проиграла на старте турнира в Торонто

Украинская теннисистка уступила Алене Остапенко

08 августа 2022, 22:08 | Обновлено 08 августа 2022, 22:29
467
5
Калинина проиграла на старте турнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Angelina Kalinina

Украинская теннисистка проиграла Алене Остапенко (Латвия, WTA 16) в 1/32 финала хардового турнира в Торонто. Матч закончился в двух сетах за 1 час и 14 минут.

WTA Торонто (Канада). 1/16 финала. Хард

Алена Остапенко (Латвия) - Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:2

У Ангелины за матч набралось целых 11 двойных ошибок. Хотя отметим, что навылет украинка подала 6 раз. 

Далее Алена сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, WTA 23) - Элисон Риск (США, WTA 35).

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Ангелина Калинина Алена Остапенко WTA Торонто
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Sashamar
Об'єктивно Альона сильніша за Гелю. А ще накладається суб'єктивний фактор: Калініна позбавлена можливості повернутися додому і перепочити. Не треба забувати, що база за кордоном тільки у Світоліной і Завацькой. Отже до кінця війни не можна вимагати результатів.
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+3
Александр Науменко
Бажано помилитися, але здається Геля досягла свого максимуму, немає у неї інстінкту хижака. Далі, скоріш за все, гойдалки.
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+3
Fdail
Хочу ошибиться, но то, чо-то мы видим последние время - это её пик. Без Свитолиной женской украинский теннис становится  таким же грустным, как и мужской
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
  Очікував більшого  .      Латвійка бла точнішоюі змушувала нашу захищатись.А треба б було поганяти покорту опецькувату Альону
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0
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