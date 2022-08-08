Калинина проиграла на старте турнира в Торонто

Украинская теннисистка проиграла Алене Остапенко (Латвия, WTA 16) в 1/32 финала хардового турнира в Торонто. Матч закончился в двух сетах за 1 час и 14 минут.

WTA Торонто (Канада). 1/16 финала. Хард

Алена Остапенко (Латвия) - Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:2

У Ангелины за матч набралось целых 11 двойных ошибок. Хотя отметим, что навылет украинка подала 6 раз.

Далее Алена сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, WTA 23) - Элисон Риск (США, WTA 35).