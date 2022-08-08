Германия08 августа 2022, 20:25 |
96
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо
Испанский защитник покинул «РБ Лейпциг»
08 августа 2022, 20:25 |
96
0
«Хоффенхайм» официально сообщил о подписании защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.
По информации СМИ, выкуп Анхелиньо обойдется «Хоффенхайму» в 20 миллионов евро. 25-летний испанец будет выступать в «Хоффенхайме» под 11-м номером.
Анхелиньо выступал за «РБ Лейпциг» с января 2020 года на правах аренды, и был выкуплен спустя год. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2022, 04:20 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 08 августа 2022, 16:35 0
Украинский тренер не собирается покидать «Аль-Айн»
Футбол | 08.08.2022, 08:23
Футбол | 08.08.2022, 10:59
Футбол | 08.08.2022, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.08.2022, 09:59 32
07.08.2022, 01:23
Футбол
07.08.2022, 11:42 1
07.08.2022, 08:46 3
07.08.2022, 16:50
06.08.2022, 21:38 4
Другие виды