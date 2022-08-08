ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо

«Хоффенхайм» официально сообщил о подписании защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

По информации СМИ, выкуп Анхелиньо обойдется «Хоффенхайму» в 20 миллионов евро. 25-летний испанец будет выступать в «Хоффенхайме» под 11-м номером.

Анхелиньо выступал за «РБ Лейпциг» с января 2020 года на правах аренды, и был выкуплен спустя год. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.