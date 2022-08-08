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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо
Германия
08 августа 2022, 20:25 |
96
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо

Испанский защитник покинул «РБ Лейпциг»

08 августа 2022, 20:25 |
96
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо
ФК Хоффенхайм

«Хоффенхайм» официально сообщил о подписании защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

По информации СМИ, выкуп Анхелиньо обойдется «Хоффенхайму» в 20 миллионов евро. 25-летний испанец будет выступать в «Хоффенхайме» под 11-м номером.

Анхелиньо выступал за «РБ Лейпциг» с января 2020 года на правах аренды, и был выкуплен спустя год. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.

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Хоффенхайм РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока
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Источник ФК Хоффенхайм
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