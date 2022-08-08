Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит дебютный матч команды в новом сезоне.

Поляку диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего Щенсны пробудет в лазарете около 20 дней.

15 августа «Ювентус» стартует в новом сезоне Серии А домашним матчем против «Сассуоло» 15 августа.