Италия08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 18:32
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Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы
Поляку диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра
08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 18:32
166
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит дебютный матч команды в новом сезоне.
Поляку диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего Щенсны пробудет в лазарете около 20 дней.
15 августа «Ювентус» стартует в новом сезоне Серии А домашним матчем против «Сассуоло» 15 августа.
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