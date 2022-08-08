Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы
Италия
08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 18:32
166
0

Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы

Поляку диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра

08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 18:32
166
0
Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит дебютный матч команды в новом сезоне.

Поляку диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра, из-за чего Щенсны пробудет в лазарете около 20 дней.

15 августа «Ювентус» стартует в новом сезоне Серии А домашним матчем против «Сассуоло» 15 августа.

По теме:
ВИДЕО. Партнер Миколенко получил жуткую травму в матче с Челси
Тазобедренный сустав. Владислав Супряга прооперирован в Мюнхене
Надаль не сыграет на Мастерсе в Монреале
Войцех Щенсны травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Футбол | 07 августа 2022, 23:40 60
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче

Римляне уверенно обыграли «горняков»

Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»
Футбол | 08 августа 2022, 16:35 0
Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»
Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»

Украинский тренер не собирается покидать «Аль-Айн»

Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах
Футбол | 08.08.2022, 11:53
Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах
Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Футбол | 08.08.2022, 08:23
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Футбол | 08.08.2022, 12:59
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
08.08.2022, 11:47
Бокс
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
06.08.2022, 22:43 6
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
08.08.2022, 04:20 1
Футбол
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности