Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Англия
08 августа 2022, 16:08 | Обновлено 08 августа 2022, 17:15
60
0

ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 августа 2022, 16:08 | Обновлено 08 августа 2022, 17:15
60
0
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Матчи УПЛ могут пройти без публикации времени и места.
2. Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
3. УЕФА бесплатно передал Украине телеправо на матчи Лиги наций
4. Прогноз на матч Вест Бромвич - Уотфорд

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Медведенко продал перстни, За Мудрика дают 30, ставим на Мансити
ВИДЕО. Зубков в Шахтере, Фулхэм хочет Виллиана, ставим на Челси
Сезон АПЛ: новый формат и новые звезды
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Футбол | 07 августа 2022, 21:00 0
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии

Благотворительный поединок пройдет 7 августа в 21:45 по Киеву

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»
Футбол | 07 августа 2022, 20:15 0
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»

Наставник «Манчестер Сити» - о новичке команды

Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Футбол | 08.08.2022, 08:23
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения
Теннис | 08.08.2022, 10:28
Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения
Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения
Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»
Футбол | 08.08.2022, 16:35
Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»
Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
06.08.2022, 21:38 4
Футбол
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
08.08.2022, 04:20 1
Футбол
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
06.08.2022, 20:12 10
Футбол
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
07.08.2022, 11:42 1
Бокс
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности