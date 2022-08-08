Англия08 августа 2022, 16:08 | Обновлено 08 августа 2022, 17:15
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ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 августа 2022, 16:08 | Обновлено 08 августа 2022, 17:15
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1. Матчи УПЛ могут пройти без публикации времени и места.
2. Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
3. УЕФА бесплатно передал Украине телеправо на матчи Лиги наций
4. Прогноз на матч Вест Бромвич - Уотфорд
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