Сикан рассчитывает снова получить шанс перейти в европейский клуб
Форвард «Шахтер» хотел бы снова поиграть в Европе
Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассчитывает, что в будущем получит шанс снова поиграть в европейском клубе. Последние полгода Сикан провел в аренде в составе немецкой «Ганзы», но этим летом вернулся в «Шахтер».
На данный момент 21-летний форвард рад, что сможет дебютировать в Лиге чемпионов.
«Конечно, я понимаю, что время не стоит на месте. У футболиста очень мало времени. У меня появился шанс проявить себя в Лиге чемпионов. После Лиги чемпионов, возможно, будет шанс играть в Европе, дальше прогрессировать и наслаждаться футболом в Европе.
Я и все ребята, которые были в Мариуполе и перешли в Шахтер, не просто так получили этот шанс. У них есть возможность проявить себя в Лиге чемпионов. Это большой турнир. Будет тяжело, но нужно стремиться к этому», - сказал Сикан в ефире YouTube-канала Megogo.
В составе «Ганзы» во второй Бундеслиге Даниил Сикан сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.
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