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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 16:14 | Обновлено 08 августа 2022, 16:25
617
0

Сикан рассчитывает снова получить шанс перейти в европейский клуб

Форвард «Шахтер» хотел бы снова поиграть в Европе

08 августа 2022, 16:14 | Обновлено 08 августа 2022, 16:25
617
0
Сикан рассчитывает снова получить шанс перейти в европейский клуб
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассчитывает, что в будущем получит шанс снова поиграть в европейском клубе. Последние полгода Сикан провел в аренде в составе немецкой «Ганзы», но этим летом вернулся в «Шахтер».

На данный момент 21-летний форвард рад, что сможет дебютировать в Лиге чемпионов.

«Конечно, я понимаю, что время не стоит на месте. У футболиста очень мало времени. У меня появился шанс проявить себя в Лиге чемпионов. После Лиги чемпионов, возможно, будет шанс играть в Европе, дальше прогрессировать и наслаждаться футболом в Европе.

Я и все ребята, которые были в Мариуполе и перешли в Шахтер, не просто так получили этот шанс. У них есть возможность проявить себя в Лиге чемпионов. Это большой турнир. Будет тяжело, но нужно стремиться к этому», - сказал Сикан в ефире YouTube-канала Megogo.

В составе «Ганзы» во второй Бундеслиге Даниил Сикан сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи.

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Источник Sport.ua
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