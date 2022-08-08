Стала известна цена билетов на гостевой сектор матча Штурм – Динамо

Во вторник, 9 августа, в Граце на Stadion Graz Liebenau состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Штурмом» и киевским «Динамо».

Желающие могут приобрести билет в гостевой сектор, цена – 27 евро.

Специальная касса для украинских болельщиков будет работать в день игры с 10:00 в фан-шопе «Штурма».

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по Киеву.