Лига чемпионов08 августа 2022, 16:16 | Обновлено 08 августа 2022, 16:53
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Стала известна цена билетов на гостевой сектор матча Штурм – Динамо
Ответный поединок состоится во вторник, 9 августа
08 августа 2022, 16:16 | Обновлено 08 августа 2022, 16:53
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Во вторник, 9 августа, в Граце на Stadion Graz Liebenau состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Штурмом» и киевским «Динамо».
Желающие могут приобрести билет в гостевой сектор, цена – 27 евро.
Специальная касса для украинских болельщиков будет работать в день игры с 10:00 в фан-шопе «Штурма».
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по Киеву.
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