ПЕТРАКОВ: «У нас одна задача – занять первое место в группе Лиги наций»

Главный тренер национальной команды Александр Петраков анонсировал тренировочный сбор главной команды перед сентябрьскими матчами Лиги наций.

«Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять», - подчеркнул Петраков.