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  4. ПЕТРАКОВ: «У нас одна задача – занять первое место в группе Лиги наций»
Лига наций
08 августа 2022, 15:19 | Обновлено 08 августа 2022, 15:20
410
0

ПЕТРАКОВ: «У нас одна задача – занять первое место в группе Лиги наций»

Наставник сборной Украины – о предстоящих сентябрьских матчах

08 августа 2022, 15:19 | Обновлено 08 августа 2022, 15:20
410
0
ПЕТРАКОВ: «У нас одна задача – занять первое место в группе Лиги наций»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной команды Александр Петраков анонсировал тренировочный сбор главной команды перед сентябрьскими матчами Лиги наций.

«Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять», - подчеркнул Петраков.

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Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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