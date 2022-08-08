Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Киевляне по этому показателю опережают настоящие топ-клубы
Портал Swiss Football Data составил рейтинг самых успешных клубов на евроарене, которые завоевали больше всего пунктов для своих ассоциаций в таблицу коэффициентов с сезона-1955/56.
Любопытно, что в первую десятку вошло киевское «Динамо», которое с показателем 114.167 балла разместилось на девятой позиции после «Порту».
Также стоит отметить, что в топ-30 попал и донецкий «Шахтер» – 73.067 балла и 29-е место.
В тройку исторических лидеров вошли «Реал» (180.505), «Барселона» (173.566) и «Бенфика» (140.519).
Что касается остальных украинских клубов, то более одного балла Украине принесли еще 11 клубов.
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