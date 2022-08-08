ВИДЕО. Гол вратаря спас ничью для одного из лидеров чемпионата Норвегии
Мадс Кристиансен вовремя помог своим партнерам по команде
В воскресенье, 7 августа, один из лидеров чемпионата Норвегии «Лиллестрем» едва не проиграл «Тромсе», который борется за выживание.
Команда-аутсайдер забила в первом тайме и лидировала практически до финального свистка арбитра. Но на 90+4 минуте вратарь «Лиллестрема» Мадс Кристиансен побежал в штрафную площадь соперников на угловой и невероятным образом оказался без опеки после скидки партнера. Мадсу хватило времени, чтобы обработать мяч и хладнокровно переиграть своего визави.
В чемпионате лидирует «Молде», который опережает «Лиллестрём» на 5 очков, но имеет при этом на одну игру больше.
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