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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Лига чемпионов
08 августа 2022, 12:59 | Обновлено 08 августа 2022, 13:18
2924
7

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»

Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне

08 августа 2022, 12:59 | Обновлено 08 августа 2022, 13:18
2924
7
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич и Жозе Моуриньо

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями после просмотра благотворительного матча «Рома» – «Шахтер» (5:0).

«Мне жаль болельщиков «Шахтера». Злорадствовать не время, но на месте Рината Леонидовича я бы подумал… Нужен ли такой «Шахтер» в Лиге чемпионов? Молодые игроки жаловались, что им не дают возможности себя проявить. Ну-ну. Позорьтесь дальше», – написал Заховайло в фейсбуке.

Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле. 

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Комментарии 7
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Burevestnik
Ну и что теперь сниматься с турнира ЛЧ ???     
Лучше бы Заховайло закрыл своё  вайло...  
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+3
Sport
Що за " ну-ну, ганьбитися далі"? І що думати рудому? Зробити як Коломойський з Дніпром? 
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+3
onco-clown
Понятно, что чудо маловероятно, но все же необходимо поиграть в группе, хоть половину матчей, а потом делать выводы.
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+3
Remark
У Шахтера, по сути, одна надежда на Мудрика в атаке, на его скорость и что он сам в одиночку забьет гол или отдаст голевую. Но в то же время и не пропустить нужно, а оборона Шахтера сейчас в печальном состоянии.
Надеемся, что к играм ЛЧ пацаны будут в оптимальной форме, и будут отдавать все силы на поле, как за себя, так и за тех парней которые сейчас в окопах защищают нас от рашизма.
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+1
udman1111
Судити команду фактично на початку роботи і за товариською грою це явно професіоналізм людини.
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+1
Alex Komnin
От мудрец...Так что ж теперь, Шахтеру сняться с розыгрыша? Или Динамо, Днепр лучше выступают. О чем он думает - непонятно. Войну бы выиграть. А не очки считать и медальки.
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0
Віталій Яценко
Заховайло хай краще розповість історію про те, чому саме так сталось, що всі клуби втратили своїх найкращих легіонерів. І замість того, щоб знову мати сильні Динамо, Шахту, Дніпро і Метал, ми маємо те, що маємо. Але є перспектива у молоді і це важливо. Цілком можливо, що молодь Шахти і Динамо всіх здивує у євросезоні.
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-1
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