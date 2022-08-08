Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне
Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями после просмотра благотворительного матча «Рома» – «Шахтер» (5:0).
«Мне жаль болельщиков «Шахтера». Злорадствовать не время, но на месте Рината Леонидовича я бы подумал… Нужен ли такой «Шахтер» в Лиге чемпионов? Молодые игроки жаловались, что им не дают возможности себя проявить. Ну-ну. Позорьтесь дальше», – написал Заховайло в фейсбуке.
Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле.
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Надеемся, что к играм ЛЧ пацаны будут в оптимальной форме, и будут отдавать все силы на поле, как за себя, так и за тех парней которые сейчас в окопах защищают нас от рашизма.