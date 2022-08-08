Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями после просмотра благотворительного матча «Рома» – «Шахтер» (5:0).

«Мне жаль болельщиков «Шахтера». Злорадствовать не время, но на месте Рината Леонидовича я бы подумал… Нужен ли такой «Шахтер» в Лиге чемпионов? Молодые игроки жаловались, что им не дают возможности себя проявить. Ну-ну. Позорьтесь дальше», – написал Заховайло в фейсбуке.

Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле.