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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 12:43 |
503
0

ВИДЕО. Бездарное исполнение углового от Дибалы в матче с Шахтером

Звездный новичок римского клуба повеселил публику

08 августа 2022, 12:43 |
503
0
ВИДЕО. Бездарное исполнение углового от Дибалы в матче с Шахтером
ФК Рома. Пауло Дибала (слева)

В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» прошел благотворительный матч, в котором встречались римская «Рома» и донецкий «Шахтер» (5:0).

Итальянский клуб более чем уверенно победил, но у подопечных Жозе Моуриньо не все складывалось гладко. В одном из моментов звездный новичок команды Пауло Дибала абсолютно бездарно исполнил угловой удар, что на таком уровне увидишь крайне редко.

Рома – Шахтер – 5:0. Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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