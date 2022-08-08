Украина. Премьер лига08 августа 2022, 12:43 |
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ВИДЕО. Бездарное исполнение углового от Дибалы в матче с Шахтером
Звездный новичок римского клуба повеселил публику
08 августа 2022, 12:43 |
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В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» прошел благотворительный матч, в котором встречались римская «Рома» и донецкий «Шахтер» (5:0).
Итальянский клуб более чем уверенно победил, но у подопечных Жозе Моуриньо не все складывалось гладко. В одном из моментов звездный новичок команды Пауло Дибала абсолютно бездарно исполнил угловой удар, что на таком уровне увидишь крайне редко.
Dybala🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TFSNnHcQOv— CIRO Luis Diciannovesimo BORINI (@ciroaleroby4) August 7, 2022
Рома – Шахтер – 5:0. Видео голов и обзор матча
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