Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Торонто
Восьмого августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто.
В первом круге украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Хаддад Майя – Тревизан. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, украинка пока не выигрывала.
В следующем круге победительница матча сразится против Петры Квитовой (№24 WTA) или Элисон Риск (№33 WTA).
Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча
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