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  4. Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 августа 2022, 12:05 |
205
0

Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Торонто

08 августа 2022, 12:05 |
205
0
Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Восьмого августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто.

В первом круге украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Хаддад Майя – Тревизан. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не выигрывала.

В следующем круге победительница матча сразится против Петры Квитовой (№24 WTA) или Элисон Риск (№33 WTA).

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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