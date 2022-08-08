Тарас КАБАНОВ: «Жду сюрпризов от Кривбасса и Днепра-1»

Бывший нападающий «Карпат» и сборной Украины Тарас Кабанов высказал мнение о перспективах соревнований в УПЛ и конкуренции в ней.

— По вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?

— У заинтересованных организаций было достаточно времени, чтобы все взвесить. И если уже было принято решение о возобновлении чемпионата, то очень надеюсь, что учли все нюансы. Ведь придется столкнуться с проведением официальных матчей во время военного положения. Это позволяет верить, что все будет на должном уровне.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?

— По-моему, до больших неожиданностей дело не дойдет. В борьбе за золото предпочитаю «Динамо», сохранившее всех ключевых исполнителей с украинским паспортом, а легионеры в последнее время в столичной команде не были на ведущих ролях.

От кого жду сюрпризов? Интересно будет наблюдать за «Кривбассом», вернувшимся в элиту с новым наставником Юрием Вернидубом, который уже приучил болельщиков к тому, что возглавляемые им команды всегда на виду.

Добавляет интриги и выступление «Днепра-1», особенно если учесть, что новому главному тренеру Александру Кучеру еще не приходилось работать на таком уровне.

Также следует уточнить, что из-за войны войны с россией матчи будут проходить без зрителей и, по большому счету, значение родных стен нивелируется. Это, несомненно, может сказаться на результатах поединков.

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?

— Я всегда стараюсь быть реалистом. Конечно, нужно время, чтобы найти достойную замену тем легионерам, которые покинули Украину. Отразится негативно на уровне УПЛ и уходе некоторых украинских игроков. К тому же из-за агрессии россии долгое время вообще было неизвестно, когда восстановится в Украине футбольная жизнь. Поверьте, это было очень трудно воспринимать. Вот почему нужно запастись терпением и взвешенно относиться к тому состоянию, в котором оказался ныне наш футбол. Все равно мы его любим и будем всегда поддерживать.