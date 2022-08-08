Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 августа 2022, 11:24 |
460
0

ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов

Георгий не один раз выручал команду

08 августа 2022, 11:24 |
460
0
ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Георгий Бущан – один из лидеров «Динамо» Мирчи Луческу. Голкипер киевлян стал главным героем матчей Лиги чемпионов по «Фенербахче». Вспомните самые яркие сэйвы Бущана в поединках квалификации ЛЧ.

По теме:
Тарас КАБАНОВ: «Жду сюрпризов от Кривбасса и Днепра-1»
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Штурм – Динамо. Текстовая трансляция матча
Георгий Бущан Мирча Луческу Динамо Киев Лига чемпионов Фенербахче
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Футбол | 07 августа 2022, 10:26 1
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07 августа 2022, 23:55 2
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор благотворительной встречи, сыгранной 7 августа в Риме

Юношеская команда Динамо выиграла турнир в Польше
Футбол | 08.08.2022, 07:11
Юношеская команда Динамо выиграла турнир в Польше
Юношеская команда Динамо выиграла турнир в Польше
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Футбол | 07.08.2022, 20:35
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Футбол | 07.08.2022, 11:06
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
06.08.2022, 20:12 10
Футбол
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
06.08.2022, 18:12 1
Теннис
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
06.08.2022, 15:25 4
Бокс
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности