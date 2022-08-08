Лига чемпионов08 августа 2022, 11:24 |
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ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов
Георгий не один раз выручал команду
08 августа 2022, 11:24 |
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Георгий Бущан – один из лидеров «Динамо» Мирчи Луческу. Голкипер киевлян стал главным героем матчей Лиги чемпионов по «Фенербахче». Вспомните самые яркие сэйвы Бущана в поединках квалификации ЛЧ.
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