ВИДЕО. Самые яркие сейвы Бущана в матчах квалификации Лиги чемпионов

Георгий Бущан – один из лидеров «Динамо» Мирчи Луческу. Голкипер киевлян стал главным героем матчей Лиги чемпионов по «Фенербахче». Вспомните самые яркие сэйвы Бущана в поединках квалификации ЛЧ.