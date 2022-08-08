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  4. Рейтинг ATP. Сачко опередил Крутых, Кирьос вернулся в первую полусотню
ATP
08 августа 2022, 10:59 | Обновлено 08 августа 2022, 11:02
233
0

Рейтинг ATP. Сачко опередил Крутых, Кирьос вернулся в первую полусотню

Янник Синнер выпал из десятки

08 августа 2022, 10:59 | Обновлено 08 августа 2022, 11:02
233
0
Рейтинг ATP. Сачко опередил Крутых, Кирьос вернулся в первую полусотню
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

На прошлой неделе мужчины сыграли два хардовых турнира. На более престижном ATP 500 в Вашингтоне победу одержал яркий австралиец Ник Кирьос. Благодаря этому он поднялся на 37-ю строчку в рейтинге WTA. Также солидно добавил и финалист Йосихито Нисиока – плюс 42 позиции и 54-е место в мировой классификации.

На соревнованиях ATP 250 в Лос-Кабосе титул достался лидеру мирового рейтинга Даниилу Медведеву. Финалист Кэмерон Норри, как и поляк Хуберт Хуркач, воспользовались падением Янника Синнера и поднялись на 10-ю и 11-ю строчку соответственно.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидерство в украинском теннисе снова перешло в руки Виталия Сачко, который опередил Алексея Крутых. Солидно добавил Эрик Ваншельбойм, много потеряли Илья Марченко и Владислав Орлов. Вячеслав Белинский снова обновил личное достижение.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP Медведев опередил Александра Зверева, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Чемпионская гонка ATP   

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Источник Sport.ua
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