Рейтинг ATP. Сачко опередил Крутых, Кирьос вернулся в первую полусотню
Янник Синнер выпал из десятки
На прошлой неделе мужчины сыграли два хардовых турнира. На более престижном ATP 500 в Вашингтоне победу одержал яркий австралиец Ник Кирьос. Благодаря этому он поднялся на 37-ю строчку в рейтинге WTA. Также солидно добавил и финалист Йосихито Нисиока – плюс 42 позиции и 54-е место в мировой классификации.
На соревнованиях ATP 250 в Лос-Кабосе титул достался лидеру мирового рейтинга Даниилу Медведеву. Финалист Кэмерон Норри, как и поляк Хуберт Хуркач, воспользовались падением Янника Синнера и поднялись на 10-ю и 11-ю строчку соответственно.
Топ-10 рейтинга ATP
Лидерство в украинском теннисе снова перешло в руки Виталия Сачко, который опередил Алексея Крутых. Солидно добавил Эрик Ваншельбойм, много потеряли Илья Марченко и Владислав Орлов. Вячеслав Белинский снова обновил личное достижение.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке ATP Медведев опередил Александра Зверева, который продолжает восстанавливаться от травмы.
Чемпионская гонка ATP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о переходе в «Шахтер» хавбека сборной Украины
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги