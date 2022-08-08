Рейтинг ATP. Сачко опередил Крутых, Кирьос вернулся в первую полусотню

На прошлой неделе мужчины сыграли два хардовых турнира. На более престижном ATP 500 в Вашингтоне победу одержал яркий австралиец Ник Кирьос. Благодаря этому он поднялся на 37-ю строчку в рейтинге WTA. Также солидно добавил и финалист Йосихито Нисиока – плюс 42 позиции и 54-е место в мировой классификации.

На соревнованиях ATP 250 в Лос-Кабосе титул достался лидеру мирового рейтинга Даниилу Медведеву. Финалист Кэмерон Норри, как и поляк Хуберт Хуркач, воспользовались падением Янника Синнера и поднялись на 10-ю и 11-ю строчку соответственно.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидерство в украинском теннисе снова перешло в руки Виталия Сачко, который опередил Алексея Крутых. Солидно добавил Эрик Ваншельбойм, много потеряли Илья Марченко и Владислав Орлов. Вячеслав Белинский снова обновил личное достижение.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP Медведев опередил Александра Зверева, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Чемпионская гонка ATP