Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения

Сегодня, 8 августа, 20-кратному чемпиону турниров Большого шлема исполнился 41 год.

Швейцарский теннисист навсегда внес свое имя в историю тенниса. Федерер, помимо побед на Больших шлемах, был первой ракеткой на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что до сих пор остается непобитым рекордом.

За свою карьеру легендарный швейцарец выиграл 103 турнира серии АТР в одиночном разряде. Он пять раз выигрывал US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шесть раз Australia Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и восемь раз Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017). Также Федерер дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012), 6 раз Итоговый турнир АТР и становился обладателем Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии.