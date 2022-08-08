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ATP
08 августа 2022, 10:28 |
263
0

Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения

20-кратному чемпиону турниров Большого шлема исполнился 41 год

08 августа 2022, 10:28 |
263
0
Легенда тенниса Роджер Федерер празднует день рождения
Instagram. Роджер Федере

Сегодня, 8 августа, 20-кратному чемпиону турниров Большого шлема исполнился 41 год. 

Швейцарский теннисист навсегда внес свое имя в историю тенниса. Федерер, помимо побед на Больших шлемах, был первой ракеткой на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что до сих пор остается непобитым рекордом. 

За свою карьеру легендарный швейцарец выиграл 103 турнира серии АТР в одиночном разряде. Он пять раз выигрывал US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шесть раз Australia Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и восемь раз Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017). Также Федерер дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012), 6 раз Итоговый турнир АТР и становился обладателем Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии.

 

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Источник Sport.ua
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