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  4. Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Бадоса вернулась в топ-3
WTA
08 августа 2022, 10:32 |
214
0

Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Бадоса вернулась в топ-3

Шелби Роджерс впервые вошла в первую тридцатку

08 августа 2022, 10:32 |
214
0
Рейтинг WTA. Снигур обновила личный рекорд, Бадоса вернулась в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина и Шелби Роджерс

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира. На более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Хосе победила Дарья Касаткина, которая установила личное достижение в рейтинге (9-е место). На турнире WTA 250 в Вашингтоне лучшей стала Людмила Самсонова.

Финалистка соревнований в столице США Кайа Канепи в 37 лет близка к возвращению в топ-30. Пока ей это не дала сделать финалистка Сан-Хосе Шелби Роджерс, которая сама закрыла тридцатку, обновил лучший результат в карьере.

В первой десятке состоялось еще одно небольшое изменение – Паула Бадоса опередила Марию Саккари и вернулась в топ-3.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то мало что изменилось. Ангелина Калинина и Марта Костюк сохранили свои позиции. Даяна Ястремская и Леся Цуренко немного потеряли, а Дарья Снигур добавила одну строчку, показав лучшее достижение в карьере.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Касаткина ворвалась в топ-3, также улучшили свое положение Паула Бадоса и Вероника Кудерметова.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке сдают позиции, у всех небольшое падение на одну или несколько строчек.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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