Лунин в заявке Реала на матч Суперкубка УЕФА

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки составов «Реала» и «Айнтрахта» на матч за Суперкубок УЕФА. В список действующих победителей ЛЧ попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратари: Куртуа, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в 22:00 по Киеву на стадионе «Helsinki Olympic Stadium» в Хельсинки (Финляндия).