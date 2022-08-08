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Суперкубок УЕФА
08 августа 2022, 07:32 | Обновлено 08 августа 2022, 08:01
323
0

Лунин в заявке Реала на матч Суперкубка УЕФА

Украинец может получить шанс сыграть против «Айнтрахта»

08 августа 2022, 07:32 | Обновлено 08 августа 2022, 08:01
323
0
Лунин в заявке Реала на матч Суперкубка УЕФА
ФК Реал Мадрид

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки составов «Реала» и «Айнтрахта» на матч за Суперкубок УЕФА. В список действующих победителей ЛЧ попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратари: Куртуа, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в 22:00 по Киеву на стадионе «Helsinki Olympic Stadium» в Хельсинки (Финляндия).

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Андрей Лунин Реал Мадрид Реал - Айнтрахт Суперкубок УЕФА
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Источник УЕФА
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