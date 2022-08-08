Лунин в заявке Реала на матч Суперкубка УЕФА
Украинец может получить шанс сыграть против «Айнтрахта»
Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки составов «Реала» и «Айнтрахта» на матч за Суперкубок УЕФА. В список действующих победителей ЛЧ попал и украинский голкипер Андрей Лунин.
Вратари: Куртуа, Лунин.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в 22:00 по Киеву на стадионе «Helsinki Olympic Stadium» в Хельсинки (Финляндия).
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