Лига наций08 августа 2022, 06:15 | Обновлено 08 августа 2022, 06:32
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Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций
Права получит один из национальных телеканалов – скорее всего, Суспільне
08 августа 2022, 06:15 | Обновлено 08 августа 2022, 06:32
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УЕФА бесплатно передал УАФ телеправа на 3 заключительных матча сборной Украины в текущем сезоне Лиги наций, информирует KDK.
Украине осталось провести поединки против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).
Права получит один из национальных телеканалов – скорее всего, Суспільне. Возможна даже трансляция во время марафона Единых новостей, но пока это находится на стадии разговоров.
Украина лидирует в группе B1 Лиги наций.
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