Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций

УЕФА бесплатно передал УАФ телеправа на 3 заключительных матча сборной Украины в текущем сезоне Лиги наций, информирует KDK.

Украине осталось провести поединки против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).

Права получит один из национальных телеканалов – скорее всего, Суспільне. Возможна даже трансляция во время марафона Единых новостей, но пока это находится на стадии разговоров.

Украина лидирует в группе B1 Лиги наций.