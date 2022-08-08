Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций
Лига наций
08 августа 2022, 06:15 | Обновлено 08 августа 2022, 06:32
245
0

Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций

Права получит один из национальных телеканалов – скорее всего, Суспільне

08 августа 2022, 06:15 | Обновлено 08 августа 2022, 06:32
245
0
Источник: УЕФА бесплатно передал Украине телеправа на матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА бесплатно передал УАФ телеправа на 3 заключительных матча сборной Украины в текущем сезоне Лиги наций, информирует KDK.

Украине осталось провести поединки против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).

Права получит один из национальных телеканалов – скорее всего, Суспільне. Возможна даже трансляция во время марафона Единых новостей, но пока это находится на стадии разговоров.

Украина лидирует в группе B1 Лиги наций.

По теме:
Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к последним матчам года
Александр ПЕТРАКОВ: «Не чувствую, что мне 65 лет. Луческу дает пример»
У Артема Довбика родилась дочка
ТВ-права телевидение Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Шотландия Шотландия - Украина Армения - Украина Сергей Болотников НТКУ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
Футбол | 07 августа 2022, 08:46 3
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона

Лионель на старте сезона выдал сильный матч

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Футбол | 07 августа 2022, 10:26 1
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

ВИДЕО. Как ножь сквозь масло. Пеллегрини забил красивый гол Шахтеру
Футбол | 07.08.2022, 22:23
ВИДЕО. Как ножь сквозь масло. Пеллегрини забил красивый гол Шахтеру
ВИДЕО. Как ножь сквозь масло. Пеллегрини забил красивый гол Шахтеру
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Футбол | 07.08.2022, 14:03
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Теннис | 08.08.2022, 00:30
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 30
Футбол
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 2
Футбол
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
06.08.2022, 01:50
Другие виды
Ночное безумие в США. Почему стоит следить за теннисом?
Ночное безумие в США. Почему стоит следить за теннисом?
06.08.2022, 11:27 3
Теннис
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 2
Футбол
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
06.08.2022, 06:52 3
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
06.08.2022, 20:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности