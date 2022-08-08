Цурупин и Калайтан могут усилить Буковину

Полузащитник Артем Цурупин и вингер Антон Калайтан, ранее игравшие за «Олимпик», могут усилить «Буковину».

30-летний Цурупин известен по выступлениям за «Мир» из Горностаевки, петропавловскую «Чайку» и киевский «Рубикон». В сезоне 2021/22 был капитан Олимпика.



23-летний Калайтан уже играл в составе «Буковины» весной 2021 года. В его активе 4 гола в 13 матчах за команду из Черновцов.