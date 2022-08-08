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Украина. Вторая лига
08 августа 2022, 03:21 | Обновлено 08 августа 2022, 03:23
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Цурупин и Калайтан могут усилить Буковину

Клуб из Черновцов продолжает активную трансферную кампанию

08 августа 2022, 03:21 | Обновлено 08 августа 2022, 03:23
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Цурупин и Калайтан могут усилить Буковину
Фото Артура Валерко. Артем Цурупин

Полузащитник Артем Цурупин и вингер Антон Калайтан, ранее игравшие за «Олимпик», могут усилить «Буковину».

30-летний Цурупин известен по выступлениям за «Мир» из Горностаевки, петропавловскую «Чайку» и киевский «Рубикон». В сезоне 2021/22 был капитан Олимпика.
 
23-летний Калайтан уже играл в составе «Буковины» весной 2021 года. В его активе 4 гола в 13 матчах за команду из Черновцов.

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Артем Цурупин Антон Калайтан Буковина Черновцы трансферы
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Источник Sportarena
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