Украина. Вторая лига08 августа 2022, 03:21 | Обновлено 08 августа 2022, 03:23
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Цурупин и Калайтан могут усилить Буковину
Клуб из Черновцов продолжает активную трансферную кампанию
08 августа 2022, 03:21 | Обновлено 08 августа 2022, 03:23
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Полузащитник Артем Цурупин и вингер Антон Калайтан, ранее игравшие за «Олимпик», могут усилить «Буковину».
30-летний Цурупин известен по выступлениям за «Мир» из Горностаевки, петропавловскую «Чайку» и киевский «Рубикон». В сезоне 2021/22 был капитан Олимпика.
23-летний Калайтан уже играл в составе «Буковины» весной 2021 года. В его активе 4 гола в 13 матчах за команду из Черновцов.
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