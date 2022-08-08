Украина. Премьер лига08 августа 2022, 03:03 | Обновлено 08 августа 2022, 03:17
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В Днепре-1 помогли мне сделать тот шаг, который я сделал»
Хорватский специалист – о подписании контракта с «Шахтером»
08 августа 2022, 03:03 | Обновлено 08 августа 2022, 03:17
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Новый главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал свое решение покинуть «Днепр-1» ради «горняков».
«Я благодарен «Днепру» за этот период. Абсолютно убежден, что, несмотря на все происходящее, они мне благодарны. И я получил от всех них благодарность. Я просто счастлив, что работал в «Днепре». Они помогли мне сделать тот шаг, который я сделал сейчас», — сказал Йовичевич.
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