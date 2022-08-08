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  4. 37-летняя Канепи проиграла финал турнира в Вашингтоне
WTA
08 августа 2022, 00:42 |
121
0

37-летняя Канепи проиграла финал турнира в Вашингтоне

Эстонка могла выиграть первый титул за 9 лет

08 августа 2022, 00:42 |
121
0
37-летняя Канепи проиграла финал турнира в Вашингтоне
WTA. Людмила Самсонова

Эстонская теннисистка Кайя Канепи не смогла выиграть финал в рамках хардового турнира WTA 250 в Вашингтоне.

В матче за титул 37-летняя эстонка в трех сетах проиграла россиянке Людмиле Самсоновой.

Вашингтон. Финал
Кайя Канепи (Эстония) – Людмила Самсонова – 6:4, 3:6, 3:6

Для Самсоновой это был второй титул WTA в карьере и первый на харде.

Канепи сыграла десятый финал в карьере, последний раз она выигрывала на таком уровне в 2013 году.

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Кайя Канепи WTA Вашингтон Людмила Самсонова
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Источник Sport.ua
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