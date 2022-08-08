WTA08 августа 2022, 00:42 |
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37-летняя Канепи проиграла финал турнира в Вашингтоне
Эстонка могла выиграть первый титул за 9 лет
08 августа 2022, 00:42 |
121
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Эстонская теннисистка Кайя Канепи не смогла выиграть финал в рамках хардового турнира WTA 250 в Вашингтоне.
В матче за титул 37-летняя эстонка в трех сетах проиграла россиянке Людмиле Самсоновой.
Вашингтон. Финал
Кайя Канепи (Эстония) – Людмила Самсонова – 6:4, 3:6, 3:6
Для Самсоновой это был второй титул WTA в карьере и первый на харде.
Канепи сыграла десятый финал в карьере, последний раз она выигрывала на таком уровне в 2013 году.
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