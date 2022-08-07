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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 22:50 | Обновлено 07 августа 2022, 22:59
403
0

ВИДЕО. Шахтер растерялся. Манчини и Спинаццола оформили перевес Ромы

В первом тайме матча в Риме три мяча побывало в воротах «Шахтера»

07 августа 2022, 22:50 | Обновлено 07 августа 2022, 22:59
403
0
ВИДЕО. Шахтер растерялся. Манчини и Спинаццола оформили перевес Ромы
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» проходит благотворительный матч, в котором встречаются римская «Рома» и донецкий «Шахтер».

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В первом тайме благотворительного матча три мяча побывало в ворота «Шахтера».

В конце первого тайма «Шахтер» растерялся. Манчини и Спинаццола оформили перевес «Ромы» (3:0).

ГОЛ! 2:0. Джанлука Манчини, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Леонардо Спинаццола, 45+1 мин.

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Источник Sport.ua
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