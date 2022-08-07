ВИДЕО. Как ножь сквозь масло. Пеллегрини забил красивый гол Шахтеру

В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» проходит благотворительный матч, в котором встречаются римская «Рома» и донецкий «Шахтер».

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Римская команда на 19-й минуте открыла счет, пройдя оборону горняков как нож сквозь масло. Капитан римлян Лоренцо Пеллегрини забил красивый гол.

ГОЛ! 1:0. Лоренцо Пеллегрини, 19 мин.