В понедельник, 8 августа в 00:00 по Киеву, на центральный корт Вашингтона (США) выйдут Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) и Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96).

Citi Open - ATP 500

Вашингтон, США / 1-7 августа / хард / $1,953,285

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Оба теннисиста стартовали с 1/32 финала. Йосихито Нисиока - настоящая сенсация турнира. До этого турнира японец последний раз побеждал на уровне АТР в апреле этого года. А вот в Вашингтоне японец выиграл все свои матчи в качестве андердога. Йосихито обыграл Дженсона Бруксби (США, ATP 37), Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 21), Карена Хачанова (россия, ATP 24), Дэниеля Эванса (Великобритания, ATP 40) и Андрея Рублева (россия, ATP 8).

Ник Кирьос изначально считался одним из претендентов на титул. Австралийский шоумен выиграл 4 из 5 матчей в двух сетах и только с Фрєнсисом Тиафо пришлось спасать 5 матчболов, и возвращаться в игру после проигранного первого сета. Кирьос выиграл у Маркоса Хирона (США, ATP 53), Томи Пола (США, ATP 34), Рейлли Опелки (США, ATP 17), Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 27) и Микаэля Имера (Швеция, ATP 115).

Для Нисиоки это будет третий финал на уровне АТР и первый финал турниров АТР 500. Йосихито уже выигрывал трофей в Шэньчжэне в 2018 (Китай).

Ник сыграет в своем одиннадцатом финале на уровне АТР. Всего австралиец накопил уже 6 трофеев. Последний раз Кирьос становился триумфатором как раз таки на этих кортах в 2019. Также Ник играл в финале Уимблдона этого года, но проиграл его Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 7).

Это будет пятая личная встреча для теннисистов. Предыдущие 4 выиграл австралиец.

Прогноз Sport.ua - победа Кирьоса