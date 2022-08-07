В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер».

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик, Кулаков.

Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кирюханцев, Фарина, Козик, Корниенко, Топалов, Очеретько, Крыськив, Бондаренко, Кащук, Тотовицкий, Сикан.