Англия07 августа 2022, 15:53 | Обновлено 07 августа 2022, 19:58
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ВИДЕО. Медведенко продал перстни, За Мудрика дают 30, ставим на Мансити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 августа 2022, 15:53 | Обновлено 07 августа 2022, 19:58
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1. Медведенко продал два перстня НБА
2. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1
3. Миколенко получил средние оценки за поединок 1-го тура АПЛ
4. За Мудрика дадут 30 миллионов
5. Прогноз на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
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