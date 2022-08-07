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  4. ВИДЕО. Медведенко продал перстни, За Мудрика дают 30, ставим на Мансити
Англия
07 августа 2022, 15:53 | Обновлено 07 августа 2022, 19:58
39
0

ВИДЕО. Медведенко продал перстни, За Мудрика дают 30, ставим на Мансити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 августа 2022, 15:53 | Обновлено 07 августа 2022, 19:58
39
0
ВИДЕО. Медведенко продал перстни, За Мудрика дают 30, ставим на Мансити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Медведенко продал два перстня НБА
2. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1
3. Миколенко получил средние оценки за поединок 1-го тура АПЛ
4. За Мудрика дадут 30 миллионов
5. Прогноз на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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