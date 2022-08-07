ВИДЕО. Кьеллини по-волейбольному сорвал атаку соперника в MLS

Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче MLS обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 4:1. На 69-й минуте матча произошел забавный эпизод.

Звездный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини очень откровенно по-волейбольному остановил атаку соперника, но отделался лишь желтой карточкой: