Другие новости07 августа 2022, 17:21 |
776
0
ВИДЕО. Кьеллини по-волейбольному сорвал атаку соперника в MLS
Защитник отделался лишь желтой карточкой
07 августа 2022, 17:21 |
776
0
Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче MLS обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 4:1. На 69-й минуте матча произошел забавный эпизод.
Звездный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини очень откровенно по-волейбольному остановил атаку соперника, но отделался лишь желтой карточкой:
Chiellini così nella notte 🙌— GOAL Italia (@GoalItalia) August 7, 2022
Giallo inevitabile 🟨pic.twitter.com/CHi0A8twXP
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2022, 15:40 0
Нето продолжит карьеру в АПЛ
Футбол | 07 августа 2022, 14:03 0
Это будет не в Польше
Футбол | 07.08.2022, 08:46
Футбол | 07.08.2022, 11:06
Футбол | 07.08.2022, 11:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2022, 18:46 6
06.08.2022, 11:27 3
06.08.2022, 18:25 15
07.08.2022, 01:23
06.08.2022, 21:38 4
06.08.2022, 20:12 10
Другие виды
05.08.2022, 17:21 17