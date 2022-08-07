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07 августа 2022, 17:21 |
776
0

ВИДЕО. Кьеллини по-волейбольному сорвал атаку соперника в MLS

Защитник отделался лишь желтой карточкой

07 августа 2022, 17:21 |
776
0
ВИДЕО. Кьеллини по-волейбольному сорвал атаку соперника в MLS
ФК Лос-Анджелес

Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче MLS обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 4:1. На 69-й минуте матча произошел забавный эпизод.

Звездный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини очень откровенно по-волейбольному остановил атаку соперника, но отделался лишь желтой карточкой:

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Джорджо Кьеллини видео MLS Лос-Анджелес (MLS) Реал Солт-Лейк
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