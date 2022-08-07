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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Дебют за Динамо? Эмоции не передать»
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 17:01 |
501
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Дебют за Динамо? Эмоции не передать»

Защитник вспомнил матч против «Фенербахче»

07 августа 2022, 17:01 |
501
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Дебют за Динамо? Эмоции не передать»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от своего дебюта за киевский клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче»:

– Костя, опиши свои эмоции от дебютного матча за первую команду.
– Эти эмоции не передать, те ощущения, когда я вышел в победном матче с «Фенербахче», отдал голевой ассист. Эмоции переполняли, ощущал гордость от дебюта за мой родной клуб, ведь я в «Динамо» с 13 лет. Я очень долго тренировался, шел к этой цели. Благодарю мою семью за поддержку, а также тренерский штаб за доверие, за то, что выпустили меня на поле в такой решающий момент.

Было тяжело уснуть в ночь после матча, потому что эмоции переполняли. Был на связи с семьей, очень гордился этим моментом.

– Какая у тебя теперь следующая личная цель?
– Надо тренироваться каждый день, доказывать, что ты достоин играть в таком клубе, делать все от меня зависящее.

– Что тебе говорил Мирча Луческу, выпуская на поле?
– Сказал, чтобы я делал все, что умею, то, что хочет видеть от меня тренерский штаб.

– Какое настроение в команде перед ответным матчем?
– У нас отличная атмосфера в команде, поэтому с хорошим настроением подходим к решающей игре со «Штурмом».

– Как считаешь, стоит ли ждать сюрпризов от «Штурма»?
– Мы знаем, как играет «Штурм», анализируем, смотрим, какие ошибки мы допускали, какие не стоит повторять. Я думаю, что мы хорошо подготовимся и победим в этом матче.

– Каким был главный акцент при работе над ошибками?
– Те ошибки, на которые тренерский штаб нам указывал, пусть останутся в середине команды. Все будет видно во вторник.

– «Динамо» выйдет еще сильнее на второй матч?
– Конечно, мы ведь играем ради всей Украины, Вооруженных Сил Украины, тех ребят, которые на передовой. Так что мы в каждой игре отдаемся на сто процентов. Хотим подарить эмоции нашей стране, в которой сейчас тяжелая ситуация. Каждый матч мы стараемся выиграть.

– Ты опубликовал очень чувствительный пост в инстаграме. Была ли какая-то реакция от ребят с передовой?
– Да, у меня есть знакомые на передовой, в харьковском направлении. Они являются болельщиками «Динамо» с детства, очень гордятся нашей командой, поздравляют с победой.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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