Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вспомнил молодость. Бейл выдал результативный сольный забег в MLS
Другие новости
07 августа 2022, 14:29 |
1131
0

ВИДЕО. Вспомнил молодость. Бейл выдал результативный сольный забег в MLS

Гарет поставил победную точку в матче против «Реала Солт-Лейк»

07 августа 2022, 14:29 |
1131
0
ВИДЕО. Вспомнил молодость. Бейл выдал результативный сольный забег в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Звездный валлиец Гарет Бэйл поучаствовал в матче MLS против «Реала Солт-Лейк» (4:1).

Бэйл вышел на замену на 64-й минуте, а на 87-й установил окончательный счет в матче. 33-летний футболист выдал один из фирменных забегов, который завершил результативным ударом. 

Гол Бэйла

Обзор матча

 

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного вратаря Слонину
Барселона продаст своего таланта в MLS
Гарет Бэйл Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк MLS
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Футбол | 07 августа 2022, 10:26 1
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай
Футбол | 06 августа 2022, 22:57 0
Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай
Самый дорогой игрок в истории Шахтера может перейти в ПАОК или Галатасарай

Бернард готовится вернуться в европейский футбол

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 06.08.2022, 14:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Футбол | 06.08.2022, 18:25
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Женская сборная Украины U-18 уступила Люксембургу на Евробаскете
Баскетбол | 07.08.2022, 06:57
Женская сборная Украины U-18 уступила Люксембургу на Евробаскете
Женская сборная Украины U-18 уступила Люксембургу на Евробаскете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
05.08.2022, 22:25 3
Футбол
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
05.08.2022, 12:25 1
Другие виды
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
05.08.2022, 20:20
Бокс
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
05.08.2022, 12:45 11
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
06.08.2022, 04:40
Теннис
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
06.08.2022, 21:38 4
Футбол
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности