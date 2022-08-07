Другие новости07 августа 2022, 14:29 |
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ВИДЕО. Вспомнил молодость. Бейл выдал результативный сольный забег в MLS
Гарет поставил победную точку в матче против «Реала Солт-Лейк»
07 августа 2022, 14:29 |
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Звездный валлиец Гарет Бэйл поучаствовал в матче MLS против «Реала Солт-Лейк» (4:1).
Бэйл вышел на замену на 64-й минуте, а на 87-й установил окончательный счет в матче. 33-летний футболист выдал один из фирменных забегов, который завершил результативным ударом.
Гол Бэйла
OH MY, GARETH BALE 😱— Major League Soccer (@MLS) August 7, 2022
Absolutely filthy, @GarethBale11. pic.twitter.com/J9Thr9M2EE
Обзор матча
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