ВИДЕО. Вспомнил молодость. Бейл выдал результативный сольный забег в MLS

Звездный валлиец Гарет Бэйл поучаствовал в матче MLS против «Реала Солт-Лейк» (4:1).

Бэйл вышел на замену на 64-й минуте, а на 87-й установил окончательный счет в матче. 33-летний футболист выдал один из фирменных забегов, который завершил результативным ударом.

Гол Бэйла

Обзор матча