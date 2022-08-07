ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2

Во втором туре второго по престижности дивизиона Франции «Генгам» на выезде одержал победу над «Лавалем» (2:1).

При счете 1:1 на 74-й минуте 24-летний полузащитник гостей Жереми Ливолан совершенно невероятным ударом метров с 35 поразил ворота соперников.

Отметим, что Жереми отличился и в первом туре Лиги 2.