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  4. ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
Франция
07 августа 2022, 13:45 |
572
0

ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2

Жереми Ливолану удался невероятный удар

07 августа 2022, 13:45 |
572
0
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ФК Генгам

Во втором туре второго по престижности дивизиона Франции «Генгам» на выезде одержал победу над «Лавалем» (2:1).

При счете 1:1 на 74-й минуте 24-летний полузащитник гостей Жереми Ливолан совершенно невероятным ударом метров с 35 поразил ворота соперников.

Отметим, что Жереми отличился и в первом туре Лиги 2.

 
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Генгам Лига 2 Жереми Ливолан Лаваль
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Источник ФК Генгам
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