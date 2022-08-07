Франция07 августа 2022, 13:45 |
572
0
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
Жереми Ливолану удался невероятный удар
07 августа 2022, 13:45 |
572
0
Во втором туре второго по престижности дивизиона Франции «Генгам» на выезде одержал победу над «Лавалем» (2:1).
При счете 1:1 на 74-й минуте 24-летний полузащитник гостей Жереми Ливолан совершенно невероятным ударом метров с 35 поразил ворота соперников.
Отметим, что Жереми отличился и в первом туре Лиги 2.
📺 Mesdames et messieurs, le but du capitaine Livolant ☄️— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) August 7, 2022
C'est de toute beauté ❤️🖤#LAVALEAG #TeamEAG #WarRaok pic.twitter.com/AKxHBm51lC
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2022, 12:07 6
Макс Валеф заключил с украинским клубом контракт на два года
Футбол | 06 августа 2022, 20:12 10
Названия клуба пока нет
Футбол | 07.08.2022, 09:59
Футбол | 07.08.2022, 13:05
Футбол | 07.08.2022, 08:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2022, 15:30 31
05.08.2022, 22:04
05.08.2022, 12:45 11
Другие виды
06.08.2022, 14:00 2
06.08.2022, 01:23 2
06.08.2022, 18:25 15
05.08.2022, 13:59 27