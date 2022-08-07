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  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Рим на матч против Ромы
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 13:18 |
403
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Рим на матч против Ромы

Встреча начнется в 21:45 по Киеву

07 августа 2022, 13:18 |
403
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Рим на матч против Ромы
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» прибыл в Рим, где в воскресенье сыграет с местной «Ромой».

Встреча с чемпионом Лиги конференций начнется в 21:45 по Киеву.

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