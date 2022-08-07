Украина. Премьер лига07 августа 2022, 13:18 |
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ФОТО. Шахтер прибыл в Рим на матч против Ромы
Встреча начнется в 21:45 по Киеву
07 августа 2022, 13:18 |
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Донецкий «Шахтер» прибыл в Рим, где в воскресенье сыграет с местной «Ромой».
Встреча с чемпионом Лиги конференций начнется в 21:45 по Киеву.
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