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  4. АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 12:30 |
1531
1

АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»

Известный в прошлом игрок пока что не думает о будущем

07 августа 2022, 12:30 |
1531
1
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
YouTube. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли он вернуться в футбол после войны с россией.

- Уже в этом месяце стартует чемпионат Украины. Как считаете, можно проводить матчи на территории нашей страны?
- Это решение принималось не без ведома Президента Украины и людей из Украинской ассоциации футбола. Не могу ничего сказать, это в их компетенции.

- Практически все легионеры украинских клубов покинули нашу страну после начала полномасштабной войны. Какой чемпионат нас ждет?
- Появился хороший шанс для молодых украинских футболистов заявить о себе. Сейчас перед ними открываются большие возможности играть в топ-клубах, проявлять себя в Лиге чемпионов. 

- После нашей победы в войне планируете вернуться к футбольной деятельности?
- Не знаю. Давайте сначала выиграем войну, а потом будем решать.

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Александр Алиев российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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Westwood.
Він в точку сказав давайте спочатку виграємо  війну
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