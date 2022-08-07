АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
Известный в прошлом игрок пока что не думает о будущем
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли он вернуться в футбол после войны с россией.
- Уже в этом месяце стартует чемпионат Украины. Как считаете, можно проводить матчи на территории нашей страны?
- Это решение принималось не без ведома Президента Украины и людей из Украинской ассоциации футбола. Не могу ничего сказать, это в их компетенции.
- Практически все легионеры украинских клубов покинули нашу страну после начала полномасштабной войны. Какой чемпионат нас ждет?
- Появился хороший шанс для молодых украинских футболистов заявить о себе. Сейчас перед ними открываются большие возможности играть в топ-клубах, проявлять себя в Лиге чемпионов.
- После нашей победы в войне планируете вернуться к футбольной деятельности?
- Не знаю. Давайте сначала выиграем войну, а потом будем решать.
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