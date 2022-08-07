АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли он вернуться в футбол после войны с россией.

- Уже в этом месяце стартует чемпионат Украины. Как считаете, можно проводить матчи на территории нашей страны?

- Это решение принималось не без ведома Президента Украины и людей из Украинской ассоциации футбола. Не могу ничего сказать, это в их компетенции.

- Практически все легионеры украинских клубов покинули нашу страну после начала полномасштабной войны. Какой чемпионат нас ждет?

- Появился хороший шанс для молодых украинских футболистов заявить о себе. Сейчас перед ними открываются большие возможности играть в топ-клубах, проявлять себя в Лиге чемпионов.

- После нашей победы в войне планируете вернуться к футбольной деятельности?

- Не знаю. Давайте сначала выиграем войну, а потом будем решать.