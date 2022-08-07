Мирослав СТУПАР: «Лучи получает безумную зарплату, а сидит в Италии»

Бывший арбитр и член судейского комитета ФФУ Мирослав Ступар оценил работу Лучано Лучи на посту главы комитета арбитров УАФ.

– По нашим меркам, Лучи получает безумные деньги, а результата нет. Удивляет, что руководство на это закрывает глаза, наверное, это его устраивает.

– После войны о работе Лучи вообще не слышно. Вы не знаете, он еще работает в УАФ или нет?

– Зарплату он получает, а сидит в Италии. Вот и результат. Украинцы, работавшие в должности главы комитета арбитров до итальянцев, получали копейки по сравнению с ними.

Лучи получает 15 тысяч евро в месяц, а наши получали в десять (а то и больше) раз меньше. За что платить такие деньги человеку, если нет результата?

– Каким вы видите выход из ситуации?

– Я буду категоричным! Лучи ничего не нужно делать, ему нужно просто уйти с этой должности и освободить место отечественным специалистам, прошедшим путь украинского арбитража.

Тем более, что сейчас есть огромные возможности, ФИФА и УЕФА дают много учебных ресурсов.

Альтернатива Лучи есть! Павелко просто нужно понять, что Лучи нам ничего не дал.

– Как вы думаете, почему после Коллины руководители УАФ продолжают гнуть итальянский вектор в судействе?

– Я не знаю. Это достаточно странная тенденция. В Казахстане также пытались привлекать иностранцев, но результата это не принесло.

Итальянская ментальность отличается от украинской. Они не могут адаптироваться к нашим реалиям, а наши судьи не могут понять, чего они хотят от них.

Итальянцы даже не хотят адаптироваться к нашей ментальности. Лучи за столько лет даже не выучил наш язык. Это неуважение к стране, где ты работаешь!

А у нас зубами вцепились в итальянцев и думают, что они нам чем-то помогут. Может, у наших руководителей есть собственный интерес, не знаю.

– А Коллина еще имеет какое-то влияние на украинский арбитраж?

– Непосредственно на судей, думаю, что нет, а косвенно через Лучи, наверное – да.