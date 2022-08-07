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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 11:28 | Обновлено 07 августа 2022, 12:16
1042
2

Мирослав СТУПАР: «Лучи получает безумную зарплату, а сидит в Италии»

Бывший член судейского комитета ФФУ считает, что итальянцу нужно уйти

07 августа 2022, 11:28 | Обновлено 07 августа 2022, 12:16
1042
2
Мирослав СТУПАР: «Лучи получает безумную зарплату, а сидит в Италии»
УАФ. Лучано Лучи

Бывший арбитр и член судейского комитета ФФУ Мирослав Ступар оценил работу Лучано Лучи на посту главы комитета арбитров УАФ.

– По нашим меркам, Лучи получает безумные деньги, а результата нет. Удивляет, что руководство на это закрывает глаза, наверное, это его устраивает.

– После войны о работе Лучи вообще не слышно. Вы не знаете, он еще работает в УАФ или нет?
– Зарплату он получает, а сидит в Италии. Вот и результат. Украинцы, работавшие в должности главы комитета арбитров до итальянцев, получали копейки по сравнению с ними. 

Лучи получает 15 тысяч евро в месяц, а наши получали в десять (а то и больше) раз меньше. За что платить такие деньги человеку, если нет результата?

– Каким вы видите выход из ситуации?
– Я буду категоричным! Лучи ничего не нужно делать, ему нужно просто уйти с этой должности и освободить место отечественным специалистам, прошедшим путь украинского арбитража. 

Тем более, что сейчас есть огромные возможности, ФИФА и УЕФА дают много учебных ресурсов. 

Альтернатива Лучи есть! Павелко просто нужно понять, что Лучи нам ничего не дал.

– Как вы думаете, почему после Коллины руководители УАФ продолжают гнуть итальянский вектор в судействе?
– Я не знаю. Это достаточно странная тенденция. В Казахстане также пытались привлекать иностранцев, но результата это не принесло. 

Итальянская ментальность отличается от украинской. Они не могут адаптироваться к нашим реалиям, а наши судьи не могут понять, чего они хотят от них.

Итальянцы даже не хотят адаптироваться к нашей ментальности. Лучи за столько лет даже не выучил наш язык. Это неуважение к стране, где ты работаешь! 

А у нас зубами вцепились в итальянцев и думают, что они нам чем-то помогут. Может, у наших руководителей есть собственный интерес, не знаю.

– А Коллина еще имеет какое-то влияние на украинский арбитраж?
– Непосредственно на судей, думаю, что нет, а косвенно через Лучи, наверное – да.

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Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
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Мирослав Ступар Лучано Лучи Андрей Павелко Комитет арбитров УАФ
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Источник FanDay
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Николай Оноприенко
пилят бабло , твари ! козеное всем насрать 
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dassin
Дед такой на пафосе будто из семьи Гамбино)
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