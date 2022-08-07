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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зинченко очень щедрый и много дает украинскому народу»
Англия
07 августа 2022, 10:14 |
439
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зинченко очень щедрый и много дает украинскому народу»

Новичок лондонского «Арсенала» не забывает, откуда он родом

07 августа 2022, 10:14 |
439
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зинченко очень щедрый и много дает украинскому народу»
УАФ. Андрей Шевченко и Александр Зинченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отдал должное новичку лондонского «Арсенала» Александру Зинченко за то, что он продолжает выступать против полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Александр поднялся, он выступил и высказал свои жесткие взгляды против войны. Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедрый и много дает украинскому народу», – сказал Шевченко.

Отметим, что Зинченко во время летнего межсезонья перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.

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Андрей Шевченко Александр Зинченко Арсенал Лондон российско-украинская война
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Источник Mirror
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