Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зинченко очень щедрый и много дает украинскому народу»
Новичок лондонского «Арсенала» не забывает, откуда он родом
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отдал должное новичку лондонского «Арсенала» Александру Зинченко за то, что он продолжает выступать против полномасштабного вторжения россии в Украину.
«Александр поднялся, он выступил и высказал свои жесткие взгляды против войны. Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедрый и много дает украинскому народу», – сказал Шевченко.
Отметим, что Зинченко во время летнего межсезонья перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.
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