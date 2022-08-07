Андрей ШЕВЧЕНКО: «Зинченко очень щедрый и много дает украинскому народу»

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отдал должное новичку лондонского «Арсенала» Александру Зинченко за то, что он продолжает выступать против полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Александр поднялся, он выступил и высказал свои жесткие взгляды против войны. Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедрый и много дает украинскому народу», – сказал Шевченко.

Отметим, что Зинченко во время летнего межсезонья перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.