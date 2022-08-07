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  4. ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
Франция
07 августа 2022, 08:46 |
858
0

ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона

Лионель на старте сезона выдал сильный матч

07 августа 2022, 08:46 |
858
0
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ПСЖ. Лионель Месси

В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Клермон» (5:0).

Форвард парижан Лионель Месси забил два гола и сделал ассист.

Победную точку он поставил эффектным ударом через себя.

Видеообзор матча

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Лига 1 Клермон Лионель Месси Неймар чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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