Франция07 августа 2022, 08:46 |
858
0
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
Лионель на старте сезона выдал сильный матч
07 августа 2022, 08:46 |
858
0
В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Клермон» (5:0).
Форвард парижан Лионель Месси забил два гола и сделал ассист.
Победную точку он поставил эффектным ударом через себя.
🐐 Leo #Messi.— Nisim Haliva ✍️🎙 (@Tpredict1) August 6, 2022
Take a bow. pic.twitter.com/v9FWwtmZVi
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 августа 2022, 22:43 4
Криштиану ушел со стадиона, когда «Ман Юнайтед» играл с «Райо Вальекано»
Другие виды | 07 августа 2022, 06:00 0
Главные новости за 6 августа на Sport.ua
Футбол | 06.08.2022, 20:12
Футбол | 07.08.2022, 00:41
Другие виды | 06.08.2022, 18:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2022, 12:45 11
06.08.2022, 14:00 1
06.08.2022, 14:30 1
Бокс
06.08.2022, 18:12 1
05.08.2022, 13:35 4
05.08.2022, 11:42 1